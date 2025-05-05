МосОблЕИРЦ сформировал коммунальные счета за апрель

Коммунальные счета за апрель сформированы в личном кабинете МосОблЕИРЦ и доставлены большинству жителей Подмосковья в почтовые ящики или на электронную почту.

Способы оплаты. Более 70% пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦоплачивают коммунальные услуги через Систему быстрых платежей. Без комиссии оплатить коммунальные услуги через СБП можно:

• в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

• по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

• в платежных терминалах в офисах МосОблЕИРЦ,

• электронный счет — из электронной почты.

Оплатить счета можно в отделениях и онлайн-сервисах банков, в клиентских офисах и через дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ.

Оплачивать коммунальные услуги рекомендуется до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным, если иная дата не предусмотрена договором управления.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.