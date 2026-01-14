сегодня в 11:47

МосОблЕИРЦ сделает перерасчет за отопление в январе

В МосОблЕИРЦ разъяснили, как формируются платежи за тепло в домах с общедомовыми приборами учета (ОДПУ). Из-за более раннего, чем обычно, выпуска квитанций за декабрь, в случаях отсутствия показаний ОДПУ за полный месяц начисления производились одним из методов: по данным ноября, за неполный месяц, по среднему потреблению или по информации за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

В январе будет выполнен перерасчет на основе фактического потребления, согласно актуальным показаниям как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета.

Также МосОблЕИРЦ подготовил короткий Видео-урок о том, как начисляется плата за отопление.