МосОблЕИРЦ разыгрывает призы за подписку на электронные счета

В Подмосковье стартовала акция «Счастливая подписка», позволяющая жителям помочь природе и сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Для участия в розыгрыше необходимо оформить подписку на электронный счет и рассылку МосОблЕИРЦ. Ежемесячно 20 счастливчиков получают по 1500 рублей, которые зачисляются на их лицевой счет для оплаты коммунальных услуг, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Электронный счет, являясь точной копией бумажной квитанции, не теряется и всегда доступен для скачивания. Кроме того, он помогает экономить бумагу и сохранять деревья.

Чтобы принять участие в акции, нужно в личном кабинете на портале мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» активировать опцию «Получать платежные документы в электронном виде», указав e-mail, а также в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка» подтвердить подписку на новостные сообщения.

Уже определены ноябрьские победители. Ими стали абоненты МосОблЕИРЦ со следующими номерами лицевых счетов: 10033499, 88734468, 81812565, 88943131, 34358824, 86915457, 90963805, 80561261, 81828994, 85316621, 39897475, 33962439, 83175105, 89594178, 86931800, 33555459, 33289970, 31514747, 87405764, 85081103.

Следующий розыгрыш пройдет в декабре. Акция будет действовать до 25 декабря 2025 года. Более детальную информацию об условиях можно найти по ссылке.