МосОблЕИРЦ разыгрывает 1500 рублей среди подписавшихся на е-счет

сегодня в 12:37

В Подмосковье проходит акция «Счастливая подписка», которая дает шанс каждому участнику получить 1500 рублей на оплату коммунальных услуг. Для этого нужно оформить подписку на электронный счет и рассылку МосОблЕИРЦ, сообщила пресс-служба центра.

Условия участия просты:

В личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» выбрать получение платежных документов в электронном виде и указать email.

Подписаться на рекламно-информационную рассылку в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка».

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

Ежемесячно 20 счастливчиков получают по 1500 рублей на свои лицевые счета. В августе победителями стали клиенты со следующими номерами:

30012920, 91562230, 91627759, 32224501, 91676847, 91057615, 91242155, 80463593, 91396775, 91379466, 91174190, 31525742, 87577523, 33310536, 81437064, 33784583, 85025117, 85106862, 90836841, 39862413.

Акция продолжается, и следующий розыгрыш состоится уже в сентябре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.