МосОблЕИРЦ рассказал о правилах поверки счетчиков воды

Жители Подмосковья могут узнать срок поверки счетчиков воды несколькими способами. Соответствующая информация содержится в паспорте прибора учета, акте ввода его в эксплуатацию, платежном документе, а также в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики», сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

После истечения межповерочного интервала прибор учета считается неисправным. Начисление платы за воду в таком случае сначала производится по среднемесячному потреблению, а впоследствии — по нормативу. Норматив умножается на количество зарегистрированных в квартире жильцов. Важно отметить, что к нормативу может быть применен повышающий коэффициент 1,5, что ведет к значительному увеличению итоговой суммы.

Во избежание переплат необходимо своевременно проводить поверку или полную замену счетчика. Для этого можно обратиться как в свою управляющую компанию, так и в стороннюю организацию, в том числе в МосОблЕИРЦ. Ключевое требование: выбранная компания должна обладать аттестатом аккредитации, использовать сертифицированное оборудование, правильно оформлять все документы и в обязательном порядке вносить сведения о приборе учета во федеральную государственную информационную систему «Аршин».

После выполнения работ акт выполненных работ необходимо предоставить в управляющую компанию и расчетный центр. «Если вы заказали в МосОблЕИРЦ поверку или установку „под ключ“, относить документы не нужно, мастер сам передаст данные в расчетный центр и УК», — сообщается в источнике.

