МосОблЕИРЦ рассказал о плате за отопление с начала отопительного сезона

В Подмосковье с началом отопительного периода в квитанциях вновь появляется плата за обогрев жилья. МосОблЕИРЦ сообщает, что для домов с семимесячным периодом оплаты за тепло начисления возобновятся в октябре, сообщила пресс-служба центра.

Сумма в платежке зависит от тарифа и объема потребленной тепловой энергии. Тарифы для каждой ресурсоснабжающей компании утверждает Комитет по ценам и тарифам Московской области; их можно посмотреть на сайте ведомства или в самой квитанции.

Расчет строится на данных общедомового прибора учета (ОДПУ). Если счетчик отсутствует, сломан или у него истек межповерочный интервал, то первые три месяца плата начисляется по среднемесячному потреблению, а далее — по нормативу, который устанавливают местные власти.

Для квартир с индивидуальными теплосчетчиками к показаниям прибавляется доля от общедомового потребления, пропорциональная площади жилья. Если такого прибора в квартире нет, то общая сумма за отопление распределяется между всеми собственниками также пропорционально метражу.

По вопросам состояния общедомовых счетчиков и их показаний можно обращаться в управляющую организацию, по вопросам качества отопления — к поставщику ресурса или в управляющую организацию.

Консультации по начислениям и установке индивидуальных счетчиков тепла доступны в офисах МосОблЕИРЦ, через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также по телефону 8 (499) 444 01 00.