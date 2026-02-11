МосОблЕИРЦ провел перерасчет за отопление в 355 домах Подмосковья

Каждый год в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, проводится корректировка платы за отопление. Это пересчет суммы, начисленной за весь прошедший период, с опорой на реальный объем потребленной энергии, зафиксированный коллективными счетчиками, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Такой механизм применяется в тех случаях, когда оплата отопления распределяется равномерно по месяцам, но рассчитывается не по факту, а исходя из среднемесячного показателя предыдущего года либо согласно нормативу. По истечении года ресурсоснабжающие или управляющие организации снимают актуальные показания общедомового узла учета и сопоставляют их с объемом тепла, предъявленным жителям за те же месяцы. Если по факту дом потребил тепла меньше, чем было оплачено, платеж корректируется в сторону уменьшения, если больше — производится доначисление.

В платежках МосОблЕИРЦ такая корректировка указывается в строке «Перерасчеты». Отрицательное значение со знаком «–» говорит о снижении суммы, положительное — о дополнительном начислении. Жителям 355 домов уже пересчитали плату за прошлогоднее отопление, причем в 346 из них начисления стали меньше.

Расчетный центр тщательно проверяет обоснованность каждого поручения от поставщиков на проведение перерасчета, а также корректность тарифов, применявшихся в том периоде, за который выполняется корректировка. Сведения о суммах перерасчетов передаются в органы местного самоуправления для утверждения. В случае обнаружения несоответствий действующему законодательству такие начисления аннулируются. Например, в 2025 году благодаря проведенной проверке удалось не допустить неправомерного доначисления жителям более 46 миллионов рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.