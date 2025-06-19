МосОблЕИРЦ предостерегает от мошенников и незаконной замены счетчиков

В Подмосковье участились случаи, когда недобросовестные организации предлагают жителям замену или поверку приборов учета, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

При этом замена счетчиков может проводиться безосновательно, с нарушениями и по завышенным ценам.

Как не потратить деньги напрасно. МосОблЕИРЦ рекомендует быть бдительными и не соглашаться на замену или поверку, не удостоверившись в правомерности и необходимости проведения работ. Сроки эксплуатации и межповерочного интервала указаны в паспорте прибора учета, акте ввода прибора учета в эксплуатацию либо в акте/свидетельстве о поверке. Также сроки выхода счетчика за межповерочный интервал могут быть указаны в квитанции и в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Устанавливать и менять счетчики электроэнергии вправе только энергоснабжающие организации, которые с 1 июля 2020 года несут ответственность за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учета электроэнергии.

Если счетчик установлен иными организациями, его показания к расчетам не принимаются.

Как правильно заменить электросчетчик. Если счетчик неисправен/похищен или истек срок межповерочного интервала, нужно оставить заявку на бесплатную замену/установку:

• жителям многоквартирных домов — в клиентском офисе МосОблЕИРЦ, в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• жителям индивидуальных жилых домов — в сетевой организации, к сетям которой присоединено домовладение.

Гарантирующий поставщик или сетевая организация должны бесплатно заменить счетчик в течение 6 месяцев.

Для заказа услуг по установке/замене/поверке счетчиков воды и тепла можнообращаться в управляющую компанию, в МосОблЕИРЦ или стороннюю организацию.Организация должна иметь аттестат аккредитации, сертифицированное оборудование, правильно оформлять документы и вносить сведения о приборе учета в метрологическую информационную систему.

Проконсультироваться по вопросам поверки и установки приборов учета можно в клиентских офисах МосОблЕИРЦ или по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.