МосОблЕИРЦ предлагает выгодную замену бумажным квитанциям

МосОблЕИРЦ предлагает жителям перейти на удобный электронный счет, который является полным аналогом бумажной квитанции, но выгоднее и удобнее. Подписаться на цифровой документ можно в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», сообщила пресс-служба центра.

Такой счет обладает той же юридической силой и содержит тот же объем информации, что и бумажный. При этом он раньше приходит на e-mail и в личный кабинет, а оплачивать его можно без банковской комиссии.

Для перехода на электронный формат необходимо в разделе «Платежи» выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес своей электронной почты. Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны для пользователей ежедневно с 6:00 до 23:00.