МосОблЕИРЦ: пора оплатить счета за январь

Отсутствие долгов за ЖКУ позволяет в полном объеме получать компенсации и субсидии, исключает риск начисления пеней и отключения услуг.

Как не заплатить дважды

Будьте внимательны, если в приложении вашего банка появляются счета на оплату отдельных услуг — газа, электроэнергии или других.

Если эти услуги включены в Единый платежный документ, уведомления от банка можно проигнорировать и оплатить ЖКУ одним платежом по квитанции МосОблЕИРЦ.

Отключить уведомления и дублирование информации по начислениям можно в приложении банка. Если возникают сложности, обратитесь в отделение или службу поддержки банка.

Оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в том числе через СБП без комиссии, а также в банках, в банковских приложениях, в офисах расчетного центра.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.