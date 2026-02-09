сегодня в 12:24

МосОблЕИРЦ помог вернуть в ЖКХ Подмосковья более 57 млрд рублей коммунальных долгов

В 2025 году МосОблЕИРЦ помог вернуть в ЖКХ региона свыше 57 миллиардов рублей коммунальных долгов. Это — на 12 миллиардов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

МосОблЕИРЦ работает по взысканию задолженности в интересах 250 поставщиков ресурсов и услуг. В расчетном центре создана система взыскания полного цикла, отдосудебного урегулирования до электронных исполнительных документов.

Интеллектуальный робот «Эйнштейн», юристы, эксперты ЖКХ, IT-аналитикивозвращают долги профессионально и эффективно.

В первую очередь специалисты МосОблЕИРЦ помогают самим должникам и консультируют их по вопросам:

• получения рассрочки, субсидий и компенсаций;

• оплаты ЖКУ при банкротстве, разводе, наследовании или разделе имущества;

• начисления пеней и способов погашения задолженности.

На долговых платежных документах МосОблЕИРЦ указаны номера телефонов, по которым можно получить подробную консультацию.

По вопросам начислений за ЖКУ можно обращаться в любой клиентский офис МосОблЕИРЦ или онлайн — через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также по телефону 8 (499) 444 01 00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.