МосОблЕИРЦ пояснил порядок перерасчета платы за вывоз мусора и другие коммунальные услуги

В преддверии летнего сезона МосОблЕИРЦ пояснил порядок перерасчета платы за вывоз мусора и другие коммунальные услуги при временном отсутствии жильцов, передает пресс-служба компании.

Перерасчет выполняется не менее чем за 5 дней отсутствия и только для зарегистрированных жильцов по услугам:

• обращение с ТКО

• холодное и горячее водоснабжение

• водоотведение.

Перерасчет за водоотведение и водоснабжение делается при условии отсутствия индивидуальных счетчиков и технической невозможности их установки.

В результате перерасчёта плата за услуги уменьшается пропорционально количеству отсутствовавших жильцов и дней отсутствия.

Перерасчет за отопление, содержание жилого помещения и за услуги на общедомовые нужды (ОДН) при временном отсутствии не делается.

Документы для обращении в МосОблЕИРЦ:

• Заявление. Его можно подать заранее, до отъезда, или не позднее 30 дней после возвращения.

• Паспорт и копия паспорта заявителя.

• Документы, подтверждающие продолжительность отсутствия: копия командировочного удостоверения, справка о нахождении на лечении, ж/д или авиабилеты, счета за проживание в гостинице, справка из садового товарищества и т. д. Документы должны подтверждать факт и срок отсутствия, быть подписаны (за исключением проездных билетов) и заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи.

Дополнительные документы.

• Выписка из ЕГРН — для актуализации данных о собственниках и площади жилого помещения. Можно получить на портале «Госуслуги».

• Выписка из домовой книги — для подтверждения количества зарегистрированных жильцов. Выдается на портале «Госуслуги Московской области».

• Акт о технической невозможности установки прибора учета. Его можно получить в управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Перерасчет онлайн. Направить обращение о перерасчете можно через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», приложив скан или фото подтверждающих документов.

Подробнее узнать о перерасчете можно на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.