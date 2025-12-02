МосОблЕИРЦ подготовил платежные документы за ноябрь

В личных кабинетах МосОблЕИРЦ уже доступны счета с начислениями за ноябрь. Бумажные версии разместят в почтовых ящиках в начале декабря, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Рекомендуется раньше обычного передать показания приборов учета в декабре. Актуальные сроки для каждого городского округа можно посмотреть по ссылке. Эту информацию также можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счётчики». Если показания поступят позже установленной даты, начисления за декабрь будут предварительно рассчитаны по среднемесячному потреблению. Корректирующий перерасчет будет сделан в январе на основе актуальных данных.

Оплатить ноябрьские квитанции необходимо до 10 декабря. Сделать это можно без комиссии через СБП в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты на сайте www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также в офисах расчётного центра. Оплата также принимается в отделениях банков, через их терминалы и онлайн-сервисы.

В декабре клиентов ожидает два платежных документа. Квитанция за декабрь будет сформирована досрочно, чтобы все желающие смогли рассчитаться за коммунальные услуги до новогодних праздников.

Подробная информация о всех декабрьских акциях МосОблЕИРЦ, включающих призы и кешбэк, доступна по ссылке.