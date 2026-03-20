МосОблЕИРЦ объяснил жителям, как проверить долги за ЖКУ

Жителям Подмосковья рассказали, как сверить расчеты по квартплате и выявить наличие коммунальной задолженности. В случае, когда в банковском приложении пришел счет за ЖКУ или поступило уведомление о накопившемся долге, в МосОблЕИРЦ разъяснили алгоритм действий: как проверить баланс лицевого счета и детально разобраться в начислениях, сообщила пресс-служба центра.

Что касается сроков доставки и периода оплаты, то платежные документы от МосОблЕИРЦ разносятся до 5-го числа месяца, который идет за расчетным. Оплатить их необходимо до 15-го числа. К примеру, квитанция за февраль была доставлена адресатам 5 марта, а значит, внести плату следует до 15 марта. В том случае, если услуги были оплачены вовремя, поступившая сумма отразится в графе «Оплачено» в следующей квитанции, а также появится в личном кабинете расчетного центра.

Помимо стандартных квитанций МосОблЕИРЦ, граждане иногда видят в мобильных приложениях банков отдельные счета от ресурсоснабжающих организаций — поставщиков газа, электроэнергии и прочих. Если данные услуги уже включены в единый платежный документ МосОблЕИРЦ, то счета, сформированные банком, можно спокойно игнорировать. Специалисты подчеркивают: «Оплачивайте ЖКУ по квитанции МосОблЕИРЦ — это удобнее и исключает двойную оплату».

Если плата за коммунальные услуги не поступает более двух месяцев, МосОблЕИРЦ направляет напоминания о необходимости погасить долг. Такие уведомления приходят в виде SMS-сообщений, писем на электронную почту, а также в формате долговых квитанций. Важно знать: если к моменту получения такого извещения задолженность уже была погашена, вносить деньги повторно не требуется. Погасить накопленный долг и текущие начисления одним платежом можно, просто оплатив свежую квитанцию по сумме, указанной в строке «Итого к оплате».

Уточнить актуальное состояние баланса можно с помощью личного кабинета или мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн». Также получить информацию о том, возбуждено ли исполнительное производство, разрешено на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов или через портал Госуслуг.

Для консультаций по всем вопросам, касающимся начислений и произведенных оплат, доступны несколько каналов связи: через раздел «Отправить обращение» в личном кабинете МосОблЕИРЦ, по телефону 8 (499) 444-01-00 (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также в клиентских офисах расчетного центра.