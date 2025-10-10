МосОблЕИРЦ объяснил правила оплаты взносов на капремонт

МосОблЕИРЦ, выступая в качестве платёжного агента Фонда капитального ремонта Подмосковья, разъясняет правила уплаты взносов. Эти платежи представляют собой инвестицию в будущее вашего дома, сообщила пресс-служба центра.

Платить обязаны все собственники с момента включения здания в региональную программу капремонта. Исключение составляют только дома, признанные аварийными, ветхими или предназначенные под снос. Новостройки обычно попадают в эту программу спустя 2-5 лет после ввода в эксплуатацию. Такое требование устанавливает Жилищный кодекс РФ, согласно которому каждый дом, независимо от возраста, должен аккумулировать средства на предстоящий ремонт.

Со сведениями о дате включения дома в программу, размере накопленных средств и запланированных работах можно ознакомиться на интерактивной карте Фонда по адресу: https://fkr-mosreg.ru/map/.

Своевременная оплата — это более выгодно. Просрочка платежа грозит начислением пеней за каждый день задержки, возможной приостановкой льгот и субсидий, а в случае судебного разбирательства — дополнительными расходами на судебные издержки и исполнительский сбор. Долг по взносам не списывается автоматически, даже если прошел срок исковой давности.

Ключевое отличие от коммунальных платежей в том, что взносы на капремонт привязаны к объекту недвижимости, а не к его владельцам. Таким образом, если предыдущий собственник не платил, эта обязанность переходит к новому.

Уточнить информацию о начислениях и платежах можно через личный кабинет на портале Фонда капремонта. Вопросы также принимаются по электронной почте — для ответа необходимо указать ФИО, адрес и приложить копии платёжных документов. Телефон для связи: .

Оплатить взносы без комиссии можно через СБП в личном кабинете и с помощью кнопки моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также в офисах центра. Кроме того, платежи принимаются через банковские терминалы, отделения и их онлайн-сервисы.