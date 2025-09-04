МосОблЕИРЦ объединил платежи за капремонт и вывоз мусора

МосОблЕИРЦ напоминает, что начисления за вывоз мусора и взносы на капитальный ремонт теперь включены в единый платежный документ. Также эти платежи могут приходить и в виде отдельных квитанций, содержащих одну или две строки: «Взнос на капитальный ремонт» и «Обращение с ТКО».

Следует понимать, что взнос на капремонт — это не «ремонт прямо сейчас», а формирование финансового резерва для будущих работ. Накопленные средства будут направлены на ремонт таких элементов дома, как крыша, фасад, лифты, трубы, коммуникации и другие. Оплачивать этот взнос собственники обязаны после включения их дома в региональную программу капитального ремонта. В эту программу входят все многоквартирные дома, за исключением аварийных, ветхих или тех, что планируется снести. Новостройки также участвуют в программе, так как Жилищный кодекс РФ обязывает каждый дом вносить вклад в будущий ремонт.

Что касается услуги «Обращение с ТКО», то она является обязательной для оплаты всеми владельцами как квартир, так и частных домов. Эти платежи обеспечивают регулярный вывоз и утилизацию отходов, а также обслуживание контейнерных площадок.

Оплатить счета без комиссии удобнее всего через Систему быстрых платежей (СБП) в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Кроме того, платежи принимаются в банках, их приложениях и клиентских офисах центра.

Своевременная оплата, рекомендуемый срок которой — до 10 числа месяца, следующего за расчетным, позволяет избежать начисления пеней, а также гарантирует получение всех положенных льгот и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг.