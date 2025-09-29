сегодня в 14:38

МосОблЕИРЦ о начале отопительного сезона: полезные советы и контакты

В Подмосковье начинается отопительный период. Узнать точную дату включения отопления в вашем доме можно на портале «Карта коммунальных услуг МКД» , передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Специалисты МосОблЕИРЦ рассказали, как встретить осенне-зимний сезон экономно и безопасно.

• Проверьте плотность закрытия створок на окнах. У пластиковых окон можно перевести фурнитуру в зимний режим, заклеить щели самоклеящейся лентой.

• Проверьте батареи на протечки и завоздушенность. Признаки попадания лишнего воздуха в батареи — неравномерный нагрев и посторонние звуки.

• Очистите радиаторы от пыли. Чистые батареи лучше отдают тепло и не выделяют неприятных запахов при нагреве.

• Контролируйте влажность. Пересушенный воздух вреден для здоровья. Поможет увлажнитель или емкость с водой рядом с батареей.

• Следите за вентиляцией. Засоренные решетки и воздуховоды могут стать источником плесени и угрозой отравления угарным газом, если в доме есть газовое оборудование. Проверить тягу можно, поднеся зажженную спичку или свечу к вентиляционной решетке — пламя должно отклоняться.

• Установите теплоотражающие экраны за батареями. Тепло будет отражаться обратно в комнату, снижая потери.

• Используйте вентили и счетчики на радиаторах. Это позволит поддерживать комфортную температуру и контролировать расход тепла.

• Будьте осторожны с электрообогревателями. Важно не ставить их близко к мебели и шторам, не перегружать электросеть.

Полезные контакты:

• Карта коммунальных услуг МКД: узнать статус отопления в доме, контакты УК, поставщиков ресурсов, направить обращение в администрацию.

• Единый номер экстренных служб: 112 — скорая помощь, пожарные, полиция, МЧС, служба газа.

• Аварийно-диспетчерская служба Московской области: 8-800-775-00-60 или eds.mosreg.ru — круглосуточно, любые коммунальные аварии.

• По вопросам качества отопления обращайтесь к поставщику услуги — в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

• Личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» — передача показаний, консультации по начислениям, оплата, услуги для дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.