МосОблЕИРЦ напоминает о необходимости передать показания приборов учета

Прием январских показаний подходит к завершению. Данные по электроэнергии необходимо передать до 26 числа. Актуальные сроки для передачи показаний по воде и теплу, а также даты предстоящей поверки можно узнать в личном кабинете на сайте расчетного центра в разделе «Счетчики», сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Своевременная поверка — это условие для экономной оплаты. Если срок поверки прибора учета истек, то расчет потребления сначала будет производиться по средним значениям, а затем — по нормативу, умноженному на число проживающих.

К нормативу может применяться повышающий коэффициент: 1,5 для горячей воды и 3 для холодной. Это приведет к полуторакратному увеличению платы за горячую воду и трехкратному — за холодную. «Чтобы не переплачивать, МосОблЕИРЦ рекомендует вовремя поверять или менять приборы учета», — предупреждают в центре.

Показания можно передать, а также получить консультацию по вопросам поверки, замены или установки счетчиков несколькими способами: через личный кабинет на сайте, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 499 444-01-00 или в любом офисе расчетного центра. Адреса и график работы офисов размещены на сайте организации.