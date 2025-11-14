МосОблЕИРЦ начинает прием показаний счетчиков с 15 ноября

Информацию о сроках передачи показаний по воде и теплу, а также датах поверки счетчиков можно найти в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Для передачи показаний доступно несколько способов. Это можно сделать через личный кабинет или чат-бот на сайте расчетного центра, с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника. Кроме того, данные принимают через терминалы в офисах центра.

Электронные сервисы МосОблЕИРЦ работают ежедневно с 6:00 до 23:00. Как отмечают в центре, они «принимают показания надежно и точно — подсказывают формат ввода чисел и мгновенно загружают данные в расчетный центр».

Сотрудники в офисах МосОблЕИРЦ помогают всем желающим передать показания через терминалы, зарегистрироваться в личном кабинете и установить приложение.