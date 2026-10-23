МосОблЕИРЦ начал прием платежей цифровыми рублями онлайн

Оплатить коммунальные услуги цифровым рублем онлайн стало возможным в Подмосковье. До недавнего времени такие оплаты принимались в офисах МосОблЕИРЦ через терминалы на приеме у менеджеров. Теперь цифровые рубли принимаются в личном кабинете и по кнопке моментальной оплаты на сайте расчетного центра, а также в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», сообщила пресс-служба регионального расчетного центра.

Уже зафиксировано несколько десятков онлайн-платежей в цифровых рублях.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которую выпускает Банк России. Счет цифрового рубля можно открыть в приложениях банков, подключенных к платформе регулятора. Одно из ключевых преимуществ — отсутствие комиссий при переводах и платежах.

Как оплатить ЖКУ цифровым рублем

Онлайн: в личном кабинете, на странице моментальной оплаты или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» выберите способ «Цифровой рубль Банка России» и подтвердите платеж в приложении банка, где у вас открыт счет цифрового рубля. В офисах расчетного центра: на приеме у менеджера отсканируйте смартфоном QR-код на экране POS-терминала и подтвердите операцию в приложении банка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.