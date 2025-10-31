МосОблЕИРЦ изменит график работы в праздничные дни

Клиентские офисы МосОблЕИРЦ изменят график работы в начале ноября. 1 ноября все офисы закроются на час раньше. Отделения, которые обычно не работают по субботам, в этот день будут работать по графику понедельника, сообщила пресс-служба центра.

Адреса и режим работы можно посмотреть на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Офисы».

2, 3 и 4 ноября офисы будут закрыты в связи с празднованием Дня народного единства. Стандартный режим работы возобновится 5 ноября.

Контактный центр по телефону 8 499 444-01-00 работает без выходных: операторы отвечают на звонки с 8:00 до 22:00, а автоматический голосовой помощник доступен с 6.00 до 23.00.

Круглосуточно, но с перерывами, доступны и электронные сервисы: личный кабинет и чат-бот на сайте мособлеирц.рф, а также мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00. Оплатить коммунальные услуги, в том числе без комиссии, можно в личном кабинете, в приложении или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.