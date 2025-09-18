Мособлдума согласовала Мурашова на должность вице-губернатора Подмосковья

В рамках 117-го заседания Мособлдумы депутатский корпус региона согласовал Владислава Мурашова на должность вице-губернатора Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За его плечами многолетний опыт работы на руководящих должностях в различных сферах — транспорт, лесное и сельское хозяйство, торговля, содержание территорий и обращение с отходами. Результаты его деятельности, включая цифровые проекты, не раз были отмечены на федеральном и региональном уровнях.

Трудовой путь:

2012–2014 гг. — заместитель министра имущественных отношений Московской области;

2014–2015 гг. — первый заместитель министра имущественных отношений Московской области;

2015–2017 гг. — генеральный директор «Московского областного бюро технической инвентаризации»;

2017–2021 гг. — генеральный директор «Мострансавто»;

2021–2023 гг. — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области;

2023–2024 гг. — заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия;

2024 г. — заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

На новой должности Владислав Сергеевич будет координировать деятельность 4-х ведомств Московской области:

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства;

Министерство энергетики;

Комитет по ценам и тарифам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.