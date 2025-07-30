сегодня в 11:17

Мособлдума одобрила концессию на модернизацию теплосетей в Подольске

В Мособлдуме в целом утвердили концессионное соглашение по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Подольске, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение заключено между городским округом Подольск, правительством Московской области и ООО «Теплоэнергетическая компания-2». Документ предполагает реализацию масштабной программы по модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В рамках концессии предусмотрено 8 мероприятий по реконструкции и 3 — по строительству новых объектов. Планируется обновить почти 40 км тепловых сетей и построить еще свыше 7 км. Также пройдет модернизация 4 котельных, их суммарная мощность вырастет на 46% — с 122,6 до 178,9 Гкал/ч.

Объем инвестиций со стороны концессионера оценивается более чем в 4,2 млрд рублей. Точная сумма будет определена после прохождения проектной документации через государственную экспертизу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что на ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.