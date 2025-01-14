Москвичи теперь могут отказаться от бумажной платежки еще одним способом

Москвичам стал доступен еще один способ, позволяющий отказаться от бумажных единых платежных документов (ЕПД). Такая возможность появилась на портале mos.ru .

Горожане, которые хотят получать квитанции только в электронном виде, могут воспользоваться этим сервисом по желанию. Для этого нужно быть собственником жилого помещения, подключенного к АСУ ЕИРЦ, и подтвердить право собственности в личном кабинете на mos.ru.

Подать заявку можно через каталог услуг, выбрав необходимый раздел. Далее нужно зайти в сервис «Отказ от бумажного ЕПД». Электронные квитанции станут приходить со следующего расчетного месяца после подачи заявки.

При этом существует возможность вернуться к бумажному формату, но уже спустя полгода, повторно подав заявление через портал.

Заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов отметил, что горожане уже привыкли получать ЕПД в электронном формате. Так, каждый месяц жители столицы оплачивают онлайн более 550 тыс. таких квитанций.

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