Москвичам рекомендовали оплачивать ЖКУ в «Моих платежах» из-за мошенников

Из-за активности мошенников жителям Москвы рекомендуют пользоваться сервисом «Мои платежи» для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это поможет не стать жертвой злоумышленников, которые могут подбросить фальшивую квитанцию в почтовый ящик.

Оплата жилищно-коммунальных услуг стала максимально безопасной и комфортной благодаря официальному сервису «Мои платежи». Жители Москвы могут получить доступ к нему через портал mos.ru, а также через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

В последнее время участились случаи мошенничества с поддельными квитанциями ЖКХ, которые злоумышленники подбрасывают в почтовые ящики, поэтому надежность платежной системы особенно актуальна.

Сервис гарантирует защиту персональных данных, подлинность платежных документов и отсутствие вредоносного программного обеспечения. Функционал платформы включает автоматический поиск неоплаченных счетов, возможность создания шаблонов для регулярных платежей и систему уведомлений о новых начислениях. Такой комплексный подход делает процесс оплаты коммунальных услуг не только безопасным, но и максимально эффективным.

Жители столицы активно используют онлайн-оплату коммунальных услуг — около 50% всех городских электронных платежей приходится именно на ЖКУ.

По данным столичного департамента информационных технологий, москвичи активно используют цифровые сервисы для оплаты коммунальных услуг. За всю историю существования электронных платежей горожане совершили более 46 млн транзакций через городские онлайн-платформы. Особенно впечатляющие показатели демонстрирует текущий 2024 год — произведено свыше 8,7 млн платежей за ЖКУ через портал городской сайт и мобильные приложения столицы.