Москва готова к предстоящему отопительному сезону

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Москва на 100% готова к предстоящему отопительному сезону. Подготовлены 74 тыс. зданий, в том числе 34,6 тыс. жилых домов, 8,4 тыс. соцобъектов и 30,8 тыс. объектов экономики, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты провели профилактические проверки, отремонтировали инженерные системы и оборудование котельных, центральные тепловые пункты, объекты крупной энергетики, а также инженерные сети, которые отвечают за тепло-, газо-, водо- и электроснабжение.

Имеющиеся ресурсы мощности гарантируют непрерывное и надёжное обеспечение потребителей энергией, а также удовлетворение потребностей в рамках перспективных городских программ и инфраструктурных проектов.

В целях предотвращения возможных аварий и повреждений инженерных коммуникаций в столице сформировали 1093 аварийно-восстановительные бригады, обеспеченные 1229 единицами спецтехники, а также подготовлены резервные источники электроснабжения и теплоснабжения.

Чтобы поддерживать чистоту и порядок на городских территориях и объектах будет задействовано необходимое количество спецтехники, включая дорожно-уборочную, инженерную и средства малой механизации.