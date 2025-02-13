Московский регион стал одним из лидеров по росту потребления электроэнергии

Фактическое потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) центра в 2024 году составило 268,5 млрд кВт•ч, что на 3% больше, чем в 2023 году без учета дополнительного дня високосного года. Выработка электроэнергии в ОЭС центра в 2024 году составила 256,8 млрд кВт•ч, что на 1,4% больше показателя 2023 года без учета дополнительного дня високосного года, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Новое значение исторического максимума потребления мощности (41 023 МВт) было достигнуто 18 января 2024 года. При этом одним из лидеров роста электропотребления стал столичный регион (Москва и Московская область) — плюс 5,1%. Исторический максимум потребления мощности в энергосистеме Москвы и Московской области был зафиксирован 19 декабря 2024 года и составил 19 883 МВт, что на 93 МВт больше, чем предыдущее максимальное значение.

«Рост потребления электроэнергии — это показатель динамичного развития региона. Он свидетельствует об увеличении деловой активности, росте числа новых домохозяйств и внедрении современных технологий. Для нас это значит, что мы должны быть готовы обеспечивать растущие потребности, инвестировать в модернизацию инфраструктуры и внедрять эффективные решения. Наша задача — сделать так, чтобы каждый житель Подмосковья мог быть уверен в надежности и стабильности энергоснабжения, даже в условиях растущей нагрузки», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В соответствии со Схемой и Программой развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы, утверждённой приказом Минэнерго России, в нынешнем году в ОЭС Центра ожидается дальнейший рост потребления электроэнергии до 272,2 млрд кВт•ч, что выше показателя 2024 года на 3,7 млрд кВт•ч, или 1,4%.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.