Московские коммунальщики устранили более 36,6 тыс повреждений сетей в Донецке

Аварийные бригады коммунальных служб Москвы устранили более 36,6 тыс. повреждений инженерных сетей в Донецке с 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты устранили более 9 тыс. неполадок в наружных сетях и более 27 тыс. повреждений во внутренних инженерных системах домов и соцобъектов. Также в городе ликвидировали почти 1,4 тыс. последствий обстрелов.

В 1399 домах был восстановлен тепловой контур, в 1133 удалось заменить более 21 тыс. окон, а в 266 заменили кровлю.

Аварийные бригады состоят из сварщиков, экскаваторщиков и слесарей-сантехников, у них есть все необходимое снаряжение и техника.