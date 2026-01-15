«Мосэнергосбыт» предупредил о новой мошеннической схеме в Подмосковье

Мосэнергосбыт сообщил о появлении новой мошеннической схемы в мессенджере Telegram, где злоумышленники создают закрытые группы от имени компании и выманивают личные данные жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мосэнергосбыт предупредил жителей Подмосковья о мошенниках, которые используют закрытые группы в мессенджере Телеграм для обмана. Компания подчеркнула, что не создает и не использует частные группы в Телеграм для работы с клиентами. Официальные каналы взаимодействия — личный кабинет, мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», сайт компании и контактный центр.

Злоумышленники создают группы от имени Мосэнергосбыта под предлогом перерасчета коммунальных платежей. Участникам предлагают подтвердить личные данные, угрожая увеличением платежей за электроэнергию. Затем мошенники требуют получить и отправить в чат уникальный шестизначный код, используя бота с названием, похожим на портал Госуслуг. После получения кода преступники получают доступ к порталу Госуслуг жертвы.

Компания рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не вступать в неизвестные группы и не передавать свои данные. При сомнениях следует обратиться в контактный центр Мосэнергосбыта по телефону +7 (499) 550-9-550 или короткому номеру 13-53 для абонентов Ростелеком в Московской области. Для связи с компанией используйте только официальные каналы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.