С 1 декабря 2025 года вступят в силу прямые договоры с гарантирующим поставщиком у жильцов МКД по следующим адресам. Мосэнергосбыт информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

С 1 декабря 2025 года у всех собственников жилых помещений в указанных домах возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие организации.

Первые платежные документы от Мосэнергосбыта за декабрь 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в январе 2026 года.

В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:

В случае если в жилом помещении установлен прибор учета электрической энергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учета электрической энергии потребителем в указанном случае не требуется.

Узнать о подключении вашего прибора учета к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:

На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

Московская область, г. Волоколамск, ул. Сергачева, д. 18/7 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ТСЖ «Сергачево-1»),

Московская область, г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 19 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),

Московская область, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 47а, корп 1, корп. 2, корп. 3 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),

Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 113 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией АО «Управляющая организация «Наш дом-Воскресенск»),

Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, корп. 1, корп. 2, корп. 3 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),

Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28Б (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),

Московская область, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 117, д. 121а (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),

Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 18а (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),

Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),

Московская область, г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 10А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией АО «УК Наукоград»),

Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Рябиновая, д. 12 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «АДК Сервис»),

Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 26, д. 27 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ПИК-Комфорт ЭлитСервис»),

Московская область, Ленинский г.о., дер. Сапроново, мкр. Купелинка, Западный квартал, д. 7, корп. 2 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Тройка Комфорт»),

Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево, Бурковский пр-д, д. 36, корп. 3, корп. 5 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Блеск-Сервис»),

Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево, ул. Полевая, д. 11, корп. 6 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Блеск-Сервис»),

Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 35, корп. 2, корп. 3 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Блеск-Сервис»),

Московская область, г. Красногорск, с. Ангелово, тер. МФЖК Ангелово-Резиденц, д. 3, д. 40 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО УК «Ангелово-Резиденц»),

Московская область, г. Одинцово, с. Перхушково, мкр. Равновесие, д. 3, д. 4, д. 5, д. 11А, д. 11Б (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «МИЛЛЕНИУМ»),

Московская область, г. Раменское, р.п. Ильинский, ул. Театральная, д. 6в (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания»),

Московская область, г. Ступино, ул. Маяковского д.21, корп. 1, корп. 2 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО Управляющая компания «Престиж Сервис»),

Московская область, г. Щелково, мкр. Соболевка, д. 10, д. 11, д. 12 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УО ЗУБР»),

Московская область, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 21 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Эдельвейс»),

Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко, д. 7Б (ранее МКД обслуживался управляющей компанией АО «Отдых»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.