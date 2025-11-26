«Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты
Фото - © Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф
С 1 декабря 2025 года вступят в силу прямые договоры с гарантирующим поставщиком у жильцов МКД по следующим адресам. Мосэнергосбыт информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
С 1 декабря 2025 года у всех собственников жилых помещений в указанных домах возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие организации.
Первые платежные документы от Мосэнергосбыта за декабрь 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в январе 2026 года.
В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:
- в Едином личном кабинете клиента –my.mosenergosbyt.ru;
- через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
- через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте Мосэнергосбыт;
- с помощью чат-бота на официальном сайте гарантирующего поставщика, в приложении Telegram, на платформе «Яндекс.Алиса»;
- через сервис оплаты электроэнергии в социальной сети Вконтакте;
- позвонив на выделенную линию Контактного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области);
- через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».
В случае если в жилом помещении установлен прибор учета электрической энергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учета электрической энергии потребителем в указанном случае не требуется.
Узнать о подключении вашего прибора учета к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:
- в едином личный кабине клиента в разделе «Вопросы и ответы» – «Подать обращение»;
- через форму «Подать обращение» на сайте Мосэнергосбыта;
- позвонив в Контактный центр: +7 (499) 550-9-550.
На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:
- Московская область, г. Волоколамск, ул. Сергачева, д. 18/7 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ТСЖ «Сергачево-1»),
- Московская область, г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 19 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),
- Московская область, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 47а, корп 1, корп. 2, корп. 3 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),
- Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 113 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией АО «Управляющая организация «Наш дом-Воскресенск»),
- Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, корп. 1, корп. 2, корп. 3 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),
- Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28Б (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),
- Московская область, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 117, д. 121а (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),
- Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 18а (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),
- Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания «ВДСК-Сервис»),
- Московская область, г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 10А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией АО «УК Наукоград»),
- Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Рябиновая, д. 12 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «АДК Сервис»),
- Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 26, д. 27 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ПИК-Комфорт ЭлитСервис»),
- Московская область, Ленинский г.о., дер. Сапроново, мкр. Купелинка, Западный квартал, д. 7, корп. 2 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Тройка Комфорт»),
- Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево, Бурковский пр-д, д. 36, корп. 3, корп. 5 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Блеск-Сервис»),
- Московская обл., г. Королев, мкр. Болшево, ул. Полевая, д. 11, корп. 6 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Блеск-Сервис»),
- Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 35, корп. 2, корп. 3 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Блеск-Сервис»),
- Московская область, г. Красногорск, с. Ангелово, тер. МФЖК Ангелово-Резиденц, д. 3, д. 40 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО УК «Ангелово-Резиденц»),
- Московская область, г. Одинцово, с. Перхушково, мкр. Равновесие, д. 3, д. 4, д. 5, д. 11А, д. 11Б (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «МИЛЛЕНИУМ»),
- Московская область, г. Раменское, р.п. Ильинский, ул. Театральная, д. 6в (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Управляющая компания»),
- Московская область, г. Ступино, ул. Маяковского д.21, корп. 1, корп. 2 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО Управляющая компания «Престиж Сервис»),
- Московская область, г. Щелково, мкр. Соболевка, д. 10, д. 11, д. 12 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УО ЗУБР»),
- Московская область, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 21 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Эдельвейс»),
- Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко, д. 7Б (ранее МКД обслуживался управляющей компанией АО «Отдых»).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.
«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.