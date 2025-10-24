С 1 ноября 2025 года вступят в силу прямые договоры с гарантирующим поставщиком у жильцов МКД по следующим адресам. «Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

С 1 ноября 2025 года у всех собственников жилых помещений в указанных домах возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие организации.

Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за ноябрь 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в декабре 2025 года.

В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:

В случае если в жилом помещении установлен прибор учета электрической энергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учета электрической энергии потребителем в указанном случае не требуется.

Узнать о подключении вашего прибора учета к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:

На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

Московская область, г. Балашиха, ул. Добросельская, д. 1 — 17, д. 19, ул. Мещера, д. 1–17, д. 19 — 26 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Озарение»),

Московская область, г. Видное, д. Сапроново, мкр. Купелинка, ул. Западный квартал, д. 7, корп. 1 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией в ООО «Тройка Комфорт»),

Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 2, ул. Пионерская, д. 10 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией АО «Жилкомплекс»),

Московская область, г. Котельники, мкр. Парковый, д. 14 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией в ООО «ПИК-Комфорт ЭлитСервис»),

Московская область, г. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Сергея Жадобкина, д. 3, д. 5, корп. 1, 2 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией в ООО «ВЕК»),

Московская область, г. Подольск, ул. Генерала Стрельбицкого, д. 8 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией в ООО «АНТЕЙ+»),

Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 2, д. 4 корп. 1, 2, д. 6 корп. 1, 2, д. 8 корп. 1, д. 9, д. 10 корп. 1, д. 11 корп. 1, 3, д. 13 корп. 1, 2, (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ЭУК „Новое Пушкино“).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.