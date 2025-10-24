«Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты
Фото - © Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф
С 1 ноября 2025 года вступят в силу прямые договоры с гарантирующим поставщиком у жильцов МКД по следующим адресам. «Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
С 1 ноября 2025 года у всех собственников жилых помещений в указанных домах возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие организации.
Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за ноябрь 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в декабре 2025 года.
В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:
- в Едином личном кабинете клиента — my.mosenergosbyt.ru;
- через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
- через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте Мосэнергосбыт;
- с помощью чат-бота на официальном сайте гарантирующего поставщика , в приложении Telegram , на платформе «Яндекс.Алиса»;
- через сервис оплаты электроэнергии в социальной сети Вконтакте;
- позвонив на выделенную линию Контактного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области);
- через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».
В случае если в жилом помещении установлен прибор учета электрической энергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учета электрической энергии потребителем в указанном случае не требуется.
Узнать о подключении вашего прибора учета к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:
- в Едином личный кабине клиента в разделе «Вопросы и ответы» — «Подать обращение»;
- через форму «Подать обращение» на сайте Мосэнергосбыта;
- позвонив в Контактный центр: +7 (499) 550-95-50.
На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:
- Московская область, г. Балашиха, ул. Добросельская, д. 1 — 17, д. 19, ул. Мещера, д. 1–17, д. 19 — 26 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Озарение»),
- Московская область, г. Видное, д. Сапроново, мкр. Купелинка, ул. Западный квартал, д. 7, корп. 1 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией в ООО «Тройка Комфорт»),
- Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 2, ул. Пионерская, д. 10 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией АО «Жилкомплекс»),
- Московская область, г. Котельники, мкр. Парковый, д. 14 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией в ООО «ПИК-Комфорт ЭлитСервис»),
- Московская область, г. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Сергея Жадобкина, д. 3, д. 5, корп. 1, 2 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией в ООО «ВЕК»),
- Московская область, г. Подольск, ул. Генерала Стрельбицкого, д. 8 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией в ООО «АНТЕЙ+»),
- Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 2, д. 4 корп. 1, 2, д. 6 корп. 1, 2, д. 8 корп. 1, д. 9, д. 10 корп. 1, д. 11 корп. 1, 3, д. 13 корп. 1, 2, (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ЭУК „Новое Пушкино“).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.
«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.