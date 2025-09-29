Фото - © Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф

сегодня в 18:09

«Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты

«Мосэнергосбыт» информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию с 1 октября 2025 года, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

С 1 октября 2025 года у всех собственников жилых помещений в указанных домах возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие организации.

Первые платежные документы от Мосэнергосбыта за октябрь 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в ноябре 2025 года.

В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:

В случае если в жилом помещении установлен прибор учета электрической энергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учета электрической энергии потребителем в указанном случае не требуется.

Узнать о подключении вашего прибора учета к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:

На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

Московская область, г. Балашиха, ул. Березняковая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, ул. Дубовая, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ул. Сосновая, д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Озарение»),

Московская область, г. Видное, р. п. Лопатино, ул. Сухановская, д. 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Гранель Гарант»),

Московская область, г. Дмитров, ул. Спасская, д. 20 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией в ООО «МИКО»),

Московская область, г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 46, корп. 1 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «НОВЫЙ КОНТИНЕНТ»),

Московская область, г. о. Красногорск, пгт. Сабурово, ул. Парковая, д. 8 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Вектор Сервис»),

Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково, д. 66, корп. 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК „КОМФОРТЖИЛСЕРВИС“),

Московская область, г. Наро-Фоминск, р. п. Калининец, д. 265, 266, 267, 268 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК ЖКХ ТАМАНЕЦ»),

Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, 20 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией АО «СЭУ Трансинжстрой»),

Московская область, г. Одинцово, д. Солманово, тер. МЖК Изумрудная долина, ул. Елисейская, д. 21, д. 26 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «ВДМ-Сервис»),

Московская область, Одинцовский г. о., г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10,

Московская область, Раменский м. о., р. п. Быково, ул. Карла Маркса, д. 38А,

Московская область, Раменский м. о., с. Софьино, д. 14Д,

Московская область, г. Ступино, ул. Горького, д. 10,

Московская обл., г. о. Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 10, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «Шаляпинская усадьба»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.