Мосэнергосбыт информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты
Фото - © Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф
Мосэнергосбыт информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые договоры с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
С 1 августа у всех собственников жилых помещений в многоквартирных домах, адреса которых будут указаны далее, возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты на электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие компании.
Первые платежные документы от Мосэнергосбыта за август 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в сентябре 2025 года.
В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:
- в Едином личном кабинете клиента – my.mosenergosbyt.ru;
- через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
- через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте Мосэнергосбыт;
- с помощью чат-бота на официальном сайте гарантирующего поставщика, в приложении Telegram, на платформе «Яндекс.Алиса»;
- через сервис оплаты электроэнергии в социальной сети ВКонтакте;
- позвонив на выделенную линию контактного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области);
- через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».
В случае если в жилом помещении установлен прибор учёта электроэнергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учёта электроэнергии потребителям в указанном случае не требуется.
Узнать о подключении вашего прибора учёта к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:
- в едином личный кабине клиента в разделе «Вопросы и ответы» – «Подать обращение»;
- через форму «Подать обращение» на сайте Мосэнергосбыта;
- позвонив в Контактный центр: +7 (499) 550-9-550.
На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:
- г. Видное, пос. Развилка, д. 31А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК Эстет»),
- г. Дмитров, ул. Спасская, д. 24 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Аква-Сервис»),
- г. Дмитров, р.п. Деденево, ул. Заречная, д. 10 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Трудовик»),
- г.о. Домодедово, д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 19, д. 19, корп. 1 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией МУП «Теплосеть»),
- г.о. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 1, корп. 1 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «МКР Дружба-Юг»),
- г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией АО «УК Наукоград»),
- г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28Б, корп. 2, 3, 4 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК «ЖилВек»),
- г. Истра, с. Рождествено, Сиреневый б-р, д. 5 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Истра «Водоканал-Сервис»),
- г. Королев, ул. Академика Легостаева, д. 4, д. 4, корп. 3 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК Техкомсервис»),
- г. Красногорск, ул. Лесная д. 5А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией МБУ «Красногорская городская служба»),
- г.о. Красногорск, пгт. Путилково, Путилковское шоссе, д. 4 корп. 2 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Путилково Сервис»),
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36, 40, Можайское шоссе, д. 29, 31, 33 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией АО «СЭУ Трансинжстрой»),
- г.о. Химки, д. Юрлово, ул. Зеленая, д. 8, 11, 13 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК «Отличное ЖКХ»).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.
«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.
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