Мосэнергосбыт информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые расчеты

Мосэнергосбыт информирует жителей Подмосковья о переходе на прямые договоры с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

С 1 августа у всех собственников жилых помещений в многоквартирных домах, адреса которых будут указаны далее, возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт»: прямые договоры считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок (письменного заключения договора не требуется). При этом расчеты на электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут осуществляться через управляющие компании.

Первые платежные документы от Мосэнергосбыта за август 2025 года с указанием номера лицевого счета жители получат в сентябре 2025 года.

В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии любым удобным способом:

в Едином личном кабинете клиента – my.mosenergosbyt.ru;

через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;

через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте Мосэнергосбыт;

с помощью чат-бота на официальном сайте гарантирующего поставщика, в приложении Telegram, на платформе «Яндекс.Алиса»;

через сервис оплаты электроэнергии в социальной сети ВКонтакте;

позвонив на выделенную линию контактного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области);

через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».

В случае если в жилом помещении установлен прибор учёта электроэнергии, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), передача показаний осуществляется в автоматическом режиме. Дополнительное предоставление показаний прибора учёта электроэнергии потребителям в указанном случае не требуется.

Узнать о подключении вашего прибора учёта к АСКУЭ и отсутствии необходимости личной передачи показаний можно:

На прямые расчеты переводятся жители многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

г. Видное, пос. Развилка, д. 31А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «УК Эстет»),

г. Дмитров, ул. Спасская, д. 24 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Аква-Сервис»),

г. Дмитров, р.п. Деденево, ул. Заречная, д. 10 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Трудовик»),

г.о. Домодедово, д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 19, д. 19, корп. 1 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией МУП «Теплосеть»),

г.о. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 1, корп. 1 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «МКР Дружба-Юг»),

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией АО «УК Наукоград»),

г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28Б, корп. 2, 3, 4 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК «ЖилВек»),

г. Истра, с. Рождествено, Сиреневый б-р, д. 5 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Истра «Водоканал-Сервис»),

г. Королев, ул. Академика Легостаева, д. 4, д. 4, корп. 3 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК Техкомсервис»),

г. Красногорск, ул. Лесная д. 5А (ранее МКД обслуживался управляющей компанией МБУ «Красногорская городская служба»),

г.о. Красногорск, пгт. Путилково, Путилковское шоссе, д. 4 корп. 2 (ранее МКД обслуживался управляющей компанией ООО «Путилково Сервис»),

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36, 40, Можайское шоссе, д. 29, 31, 33 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией АО «СЭУ Трансинжстрой»),

г.о. Химки, д. Юрлово, ул. Зеленая, д. 8, 11, 13 (ранее МКД обслуживались управляющей компанией ООО «УК «Отличное ЖКХ»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.

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