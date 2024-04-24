«Мосэнергосбыт» заключил договоры электроснабжения в 17 округах

«Мосэнергосбыт» заключил новые договоры электроснабжения почти в 20 муниципалитетах Подмосковья. Обслуживание за электроэнергию будет осуществляться через ООО «МосОблЕИРЦ», сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Мосэнергосбыт» информирует, что на основании обращения УК и протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, а также на основании постановлений администраций горокругов о заключении прямых договоров непосредственно с ресурсоснабжающей организацией и одностороннему отказу от договора электроснабжения по адресам:

— Дмитровский округ, дер. Курово, ул. 2-я Рябиновая, дом № 3;

— Дмитровский округ, п. опытного хозяйства «Ермолино», ул. Дмитровская, дома № 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 10, 11, 12, 13; 14, 15, 16, 17, 19;

— Дмитровский округ, п. опытного хозяйства «Ермолино», ул. Ермолинская, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

— Дмитровский округ, п. опытного хозяйства «Ермолино», ул. Новопоселковая, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14;

— Долгопрудный, Новый бульвар, дом № 15; Лихачевский проспект, дом № 66, корп. 1; дом № 70, корп. 1;

— г. Жуковский, ул. Гагарина, дом № 64, корп. 1;

— округ Истра, д. Высоково, мкр. Малая Истра, дома № 22, 24;

— округ Истра, с. Павловская Слобода, ЖК «Сказка», ул. Изумрудная, дом № 6, корп. 3;

— округ Истра, д. Красный Поселок, тер. ЖК «САМПО», ул. Героя Советского Союза Фадеева А.И., дом № 21;

— округ Истра, д. Новинки, ул. Малахитовая, дом № 5;

— Котельники, мкр. Южный, дома № 8, 9; ул. Кузьминская, дом № 5;

— Красногорск, дер. Аристово, Косой пер., дома № 4, 5;

— Краснознаменск, пр-кт Мира, дом № 15 (инв. 168);

— Краснознаменск, ул. Парковая, дом № 6 (инв. 10);

— Краснознаменск, ул. Строителей, дом № 3 (инв. 14), 5 (инв. 7), 7 (инв. 35), 9 (инв. 235);

— Краснознаменск, ул. Победы, дом № 14 (инв. 269);

— Краснознаменск, ул. Краснознаменная, дом № 1Б (инв. 11)

— Ленинский округ, дер. Жабкино, тер. ЖК «Живописный», дом № 3;

— Ленинский округ, г. Видное, Дивный бульвар, дома № 3, 4;

— Ленинский округ, р. п. Дрожжино, Новое шоссе, дом № 12;

— Ленинский округ, г. Видное, Белокаменное шоссе, дом № 13;

— Луховицы, ул. Первомайская, дом № 49;

— Люберцы, ул. Кирова, дом № 11;

— Можайск, ул. Локомотивная, дом № 6;

— Одинцовский округ, пос. Власиха, ул. Лесная, дом № 38, 39, 40, 41;

— Одинцовский округ, пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, дом № 5;

— Одинцовский округ, пос. Власиха, ул. Спортивная, дома № 221, 222, 223;

— г. Одинцово, ул. Полевая, дома № 2 (инв. 61), № 2А (инв. 41);

— г. Одинцово, п. Часцы, тер. Городок Часцы-1, дома № 4, 107 (инв. 107);

— Одинцовский округ, дер. Иваньево, ул. Заречная, дом № 91;

— Одинцовский округ, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, дом № 8;

— г. Одинцово, г. Кубинка, г-к Кубинка-8, дом № 17 (инв. 5463);

— Одинцовский округ, г. Кубинка, г-к Кубинка-1, в/г 5/1, инв. 336;

— Одинцовский округ, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, дома № 10 (инв. 105), № 20;

— Одинцовский округ, г. Кубинка, ул. Армейская, в/г 85/2, в/ч 28337, дом № 1;

— г. Одинцово, ул. Каштановая, дома № 14; 14, корп. 1; 16; 16, корп. 1;

— г. Одинцово, д. Малые Вяземы, Петровское ш., дом № 27;

— г. Одинцово, ул. Сколковская, дом № 9Б;

— г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 25;

— г. Подольск, ул. Кирова, дом № 42Б;

— г. Подольск, ул. 43-й Армии, дом № 15;

— г. Подольск, мкр. Климовск, Больничный проезд, дом № 2, корп. 1, 2;

— г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Молодежная, дом № 3;

— г. Подольск, мкр. Кузнечики, ул. Академика Доллежаля, дома № 14, 16;

— г. Солнечногорск, ул. Розанова, дома № 8А, 10;

— г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо, дом № 33;

— округ Солнечногорск, р. п. Андреевка, мкр. Высокое, д. 2Б;

— округ Солнечногорск, п. Смирновка, дом № 1А;

— округ Солнечногорск, д. Лыткино, дом № 26;

— округ Солнечногорск, п. Поварово, ул. Окружная, дом № 5;

— округ Солнечногорск, д. Радумля, мкр. Механического завода, № 1, дом № 1;

— округ Солнечногорск, д. Радумля, мкр. Поварово-2, дом № 1;

— округ Солнечногорск, д. Тимоново, дом № 36;

— округ Химки, мкр. Новогорск, ул. Заречная, дом № 1;

— г. Электрогорск, ул. Ухтомского, дом № 10, корп. 2, 3.

С 1 мая 2024 года возникают договорные отношения с «Мосэнергосбыт». При этом обслуживание за электроэнергию будет осуществляться через ООО «МосОблЕИРЦ».

Первые платежные документы с указанием номера присвоенного лицевого счета от «Мосэнергосбыт» с 1 мая 2024 года будут доставлены в начале июня 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.