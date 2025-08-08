Мощности утилизации масел в России отстают от их образования в 37 раз

Российский экологический оператор (РЭО) сообщает, что количество отработанных промышленных масел в стране в 37,5 раз превышает возможности их переработки. Компания представила технологии, с помощью которых использованные масла можно превращать в новое сырье для смазочных материалов. Отработанные масла — это продукты, которые уже непригодны для эксплуатации в механизмах, технике или оборудовании. Их запрещено просто выбрасывать, так как они наносят вред окружающей среде. Такие отходы необходимо собирать и направлять на переработку либо безопасное уничтожение. После обработки из них получают базовые масла, технические жидкости и компоненты для производства свежих смазочных материалов. Подробнее об этом можно прочитать в «Альбоме технологий утилизации отходов от использования товаров — 2024», выпущенном РЭО, сообщила пресс-служба оператора.

«По нашей оценке, в России ежегодно образуется около 3 млн т отработанных масел. В реестре утилизаторов есть две компании, мощности которых позволяют утилизировать около 80 тыс. т. Отработанные масла — не отходы, а ценный ресурс, который можно использовать повторно, и их переработка — важный элемент экономики замкнутого цикла. Это позволяет не только снижать нагрузку на окружающую среду, но и экономить сырье. Масло может быть очищено и использовано повторно, а значит, оно не должно попадать в почву или водоемы», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Таким образом, текущие объемы образования отработанных масел значительно превосходят мощности их переработки. В процессе утилизации масла очищают от воды, примесей, тяжелых металлов и токсичных соединений с помощью фильтрации, вакуумной сушки, центрифугирования, адсорбции и других методов. В результате получают базовое масло, пригодное для повторного промышленного использования.

Для успешной переработки важно правильно собирать и хранить отработанные масла: их нельзя смешивать с красками, растворителями и прочими отходами. Для населения организованы специальные пункты приема при сервисных центрах и магазинах, торгующих смазочными материалами. Компании, у которых нет лицензии на работу с опасными отходами, обязаны передавать масла переработчикам в течение 11 месяцев с момента их образования.

Согласно оценке РЭО, переработка считается эффективной, если из каждого литра отработанного масла удается восстановить не менее 50% полезного продукта. Это не только уменьшает экологический ущерб, но и способствует устойчивой модели производства и потребления.

«Альбом технологий утилизации отходов от использования товаров — 2024» доступен для скачивания на сайте РЭО в разделе «Технологии» по указанной ссылке.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений включает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.