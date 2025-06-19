МОС АВС устранила неисправность на сетях теплоснабжения детской больницы в Москве

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы организовали проведение ремонтных мероприятий на сетях теплоснабжения Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В 5:00 четверга с базы ГКУ МО «МОС АВС» в Москву была направлена аварийная бригада для устранения неисправности на тепловой сети больницы. Прибыв на место в 7:30, сотрудники МОС АВС оперативно приступили к работам.

«С помощью экскаватора МОС АВС раскопали траншею протяженностью около 20 м, после чего в лотке трубопровода определено место утечки. Из-за нарушения целостности теплопровода пришлось менять участок трубы длинной около 5 м. Все сделали оперативно, так как необходимое оборудование, технику, а также новую трубу привезли с собой», — говорит мастер АВР Дмитрий Куренков.

По словам заместителя главного врача больницы Станислава Хромова, МОС АВС оперативно отреагировала на обращение руководства лечебного учреждения и качественно выполнила ремонт тепловой сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.