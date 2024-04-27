«МОС АВС» получила награды на итоговой коллегии МинЖКХ региона

Итоговая коллегия министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошла в доме правительства 26 апреля. Были подведены итоги работы отрасли за год и определены перспективы работы на 2024–2026 годы, награждены отличившиеся работники. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В ходе итоговой коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области под руководством вице-губернатора Московской области, министра энергетики Московской области Евгения Хромушина и министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского были подведены итоги работы отрасли за год и определены перспективы работы на 2024–2026 годы, награждены отличившиеся работники.

По словам Евгения Хромушина, министерство ЖКХ региона можно назвать системообразующим, так как нет практически ни одной сферы деятельности, где бы не принимали участие сотрудники министерства и подведомственных структур.

«Поэтому я хочу начать с благодарности тем, кто присутствует в этом зале, тем, кто сегодня на работе, в сменах, на дежурстве, на восстановлении разрушенного войной, а также в администрациях, и тем, кто работает с бумагами», — сказал Евгений Акимович.

В качестве одной из ключевых организаций МинЖКХ региона вице-губернатор назвал ГКУ МО «МОС АВС». Она не только обеспечивает практически все восстановительные работы в регионе, контроль за предоставление коммунальных услуг потребителям, но и вместе с фондом капитального ремонта несет на себе основной объем работ по восстановлению разрушенного в ходе боевых действий в СВО.

«Они первыми привезли в Мариуполь питьевую воду, а также осуществляют крайне важные транспортные перевозки», — добавил Хромушин.

В ходе доклада вице-губернатор перечислил основные задачи, стоящие перед МинЖКХ, а также назвал главные точки приложения усилий ведомства для обеспечения выполнения госпрограмм на территории Московской области.

Продолжил тему министр ЖКХ региона Антон Велиховский, который оценил работу конкретных организаций и определил задачи отрасли на следующие три года.

В свою очередь, директор ГКУ МО «МОС АВС» Роман Щербаков отчитался о работе, проделанной организацией в 2023 году, а также обозначил задачи на 2024 год. Среди них создание двух территориальных филиалов в Дмитровском и Наро-Фоминском округах, что позволит значительно снизить время реагирования на возможные аварии на системах жизнеобеспечения региона.

Кроме этого, директор МОС АВС призвал руководство муниципалитетов Подмосковья обратить внимание на спецтехнику, с помощью которой можно организовать оперативный подвоз воды во время пожароопасного периода.

В ходе заседания итоговой коллегии МинЖКХ Подмосковья были отмечены наиболее отличившиеся сотрудники министерства, ведомств и подведомственных организаций, сыгравших значительную роль в обеспечении устойчивой работы отрасли.

Благодарность за высокие производственные достижения и плодотворный труд получил водитель 6 разряда транспортного участка ГКУ МО «МОС АВС» Вячеслав Голиков. Почетной грамоты министерства ЖКХ Московской области был удостоен ведущий инженер территориального участка оперативного контроля № 3 Дмитрий Удодов. Награды вручил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.