Монтаж блочно-модульной котельной в Одинцове завершат в декабре

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход монтажа новой блочно-модульной котельной в поселке «Санаторий Поречье». На объекте сейчас устанавливают и подключают оборудование, следующим этапом станут гидравлические испытания и пуско-наладочные работы. Запуск котельной состоится в декабре этого года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«До момента запуска новой блочно-модульной котельной в поселке работает старая газовая котельная, она подает тепло в пятиэтажный многоквартирный дом и 7 частных домовладений. Ее к отопительному сезону тщательно подготовили, объект работает в штатном режиме. Сейчас в ручном режиме контролируем финальные работы на объекте, привлекли силы «Звенигородских инженерных сетей»», —сказал глава округа.

Действующая котельная в поселке «Санаторий Поречье» была построена в 1960 году, в 2021-м и 2022-м годах на объекте капитально отремонтировали 2 котла.

Новую блочно-модульную котельную устанавливают по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, ее мощность составит 1,5 МВт.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.