Молодежь Подмосковья может поучаствовать в Национальной технологической олимпиаде

Идет регистрация на новый сезон национальной технологической олимпиады. Принять участие в ней могут школьники и студенты вузов и СПО. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Олимпиада включает в себя три соревновательных трека: Junior для 5–7 классов (регистрация до 13 октября), старший трек для 8–11 классов (регистрация до 4 ноября) и трек для студентов колледжей, бакалавриата, специалитета (регистрация до 10 декабря).

Участников ждет более 40 направлений — от искусственного интеллекта и генной инженерии до космоса. Они научатся работать в команде, прокачают свои навыки и получат ценный опыт решения практических задач.

Победители получат 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы (по определенным специальностям), приглашения на стажировку в передовые компании, а также бонусы при поступлении в магистратуру (для студентов выпускных курсов).

Уточнить подробную информацию и подать заявку для участия в олимпиаде можно на сайте: https://ntcontest.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.