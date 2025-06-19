Модернизацию теплосетей в Видном планируют завершить к 1 сентября

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил ход работ по модернизации теплосетей еще на трех участках в Видном, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

«В прошлом году мы провели замену половины участка теплосети на проспекте Ленинского Комсомола, в этом году модернизируем еще 440 м теплотрассы, обеспечивающей теплом плотно заселенный микрорайон. В данный момент специалисты проводят здесь земляные работы», — рассказал глава округа.

При осмотре территории от школы № 4 в направлении дома № 5 по улице Советской глава округа Станислав Каторов подчеркнул необходимость убрать под землю коммуникации, которые влияют на визуальное восприятие Видновского художественно-технического лицея. Он дал подрядчику указание сохранить полувековые ели, произрастающие напротив центрального входа во второй корпус учебного заведения.

«На участке от школы № 4 в направлении дома № 12 по проспекту Ленинского Комсомола устанавливаются обводные линии и проводятся земляные работы. Чтобы не испортить детскую площадку, расположенную у дома № 28 на Советской улице, временно демонтируем на период проведения работ. Мы ее обязательно сохраним и установим обратно после завершения ремонта. Дорогие жители, незначительные неудобства, возникающие сейчас в связи с модернизацией тепловых сетей, временны. Прошу жителей проявить немного терпения и отнестись с пониманием. Мы принимаем требуемые меры для оперативной и качественной замены трубопроводов, чтобы гарантировать вам комфорт и тепло зимой», — добавил Каторов.

Всего в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы до 1 сентября в Ленинском округе планируют завершить обновление 16 участков теплосетей, а также строительство одного нового.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.