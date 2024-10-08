Модернизацию контейнерной площадки завершают в поселке Томилино Люберец

На улице Никитина в поселке Томилино городского округа Люберцы ведутся работы по модернизации контейнерной площадки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Провести модернизацию контейнерной площадки попросили жители поселка Томилино, так как старая площадка пришла в негодность и не справлялась с нагрузкой. Соответствующие работы удалось включить в план на текущий год», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава Люберец добавил, что в настоящее время старые конструкции демонтированы.

«Специалистами проведено обустройство качественного покрытия для доступа к контейнерам. Чтобы не допустить навалов мусора, новая контейнерная площадка будет обеспечена достаточным количеством мест для сбора отходов», — сказал Волков.

Он пояснил, что в этом году более 10 контейнерных площадок были модернизированы и построены в поселках Красково и Малаховка.

«Все контейнерные площадки соответствуют нормам СанПиН», — уточнил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.

Также он добавил, что работа по обеспечению чистоты в регионе будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.