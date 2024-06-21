Модернизацию коммунальной инфраструктуры проведут в Орехово-Зуеве

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в Электростали Открытую трибуну на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», обсудили в том числе и инфраструктуругородского округа Орехово-Зуево. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как напомнил председатель профильного Комитета Мособлдумы Игорь Коханый, текущей зимой в ряде городских округов возникли аварийные ситуации, некоторые жители на время остались без тепла и горячей воды.

«Чтобы исключить такие случаи, в Московской области ведется масштабная работа по строительству и ремонту котельных и теплосетей. Сейчас задача депутатов — контролировать выполнение работ, а также встречаться с жителями и рассказывать всю необходимую информацию. Важно, чтобы люди знали, когда начнутся работы, что будет сделано, и когда они завершатся. Один из форматов общения — как раз открытая трибуна», — рассказал парламентарий.

Игорь Коханый отметил, что это уже пятая Открытая трибуна. В этот раз звучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Богородский, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Электросталь.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в городском округеОрехово-Зуевский согласно концессионному соглашению, в 2024 году планируется строительство котельных в г. Ликино-Дулево, п. Верея, п. Мисцево, д. Запутное. с. Хотеичи.

Реконструкция запланирована почти 9 км тепловых сетей в г. Ликино-Дулево, г. Орехово-Зуево, д. Демихово, д. Губино, п. Озерецкий. Строительство почти 4 км теплосетей запланировано в г. Ликино-Дулево, п. Авсюнино, п. Верея, д. Запутное, п. Мисцево.

Также запланировано:

Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора г. Ликино-Дулево;

Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора в районе д. Малиновые луга;

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС (д. Новоедо, ОАО «Куровские очистные сооружения»);

Капитальный ремонт водопроводных сетей в г.о. Орехово-Зуевский.

В 2025 году запланирована реконструкция 2 котельных в г. Ликино-Дулево, г. Орехово-Зуево.

В 2026 году реконструкция котельной в д. Кабаново.

В 2028 году реконструкция котельных в г. Дрезна, г. Куровское.

Кроме того, планируется строительство котельной в д. Ильинский Погост. Что касается реконструкции тепловых сетей, то в планах обновить более 3,5 км в г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, г. Дрезна, д. Абрамовка, п. Верея, п. Новый Снопок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.