Модернизация ВЗУ завершилась в округе Истра

Этот объект был дополнительно добавлен в план 2024 года исходя из его текущего состояния и многочисленных обращений местных жителей, которые поступили и на летней встрече в формате выездной администрации.

ВЗУ в Новопетровском работает с 1964 года. За 60 лет эксплуатации оборудование сильно устарело и уже не выдерживало современных нагрузок. Кроме того, село Новопетровское одно из самых больших в округе, на сегодняшний день здесь проживают порядка 8 тыс. жителей.

ВЗУ в Новопетровском стал 6-м объектом, который был модернизирован в 2024 году в муниципальном округе Истра в рамках программы «Чистая вода» при поддержке главы региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.