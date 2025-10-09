Модернизация водоснабжения коснется более 3 млн жителей Подмосковья

Модернизация водоснабжения и водоотведения коснется более 3 млн жителей Подмосковья. Об этом на заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме сообщил секретарь подмосковного отделения партии, спикер регионального парламента Игорь Брынцалов. Депутаты обсудили также подготовку к осенне-зимнему периоду и капремонт многоквартирных домов.

Игорь Брынцалов напомнил, что в Московской области реализуется масштабная трехлетняя программа модернизации ЖКХ, которая включает в себя более 370 мероприятий.

В 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 11 очистных сооружений, 49 водозаборных узлов, 3 канализационные насосные станции, а также 87 км сетей водоснабжения и водоотведения. На следующий год запланировано порядка 150 таких мероприятий. Спикер Мособлдумы подчеркнул, что вцелом перемены коснутся более 3 млн жителей Подмосковья.

Также Игорь Брынцалов обратил внимание на реализацию в регионе программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Больше всего домов в этом году приведут в порядок в Балашихе, Подольске, Одинцово, Красногорске и Люберцах. На сегодняшний день полностью завершены работы в Можайске, Зарайске, Бронницах, Волоколамске, Восходе и Лотошино», — сообщил он.

Адреса домов и сроки капремонта опубликованы на интерактивной карте. В2026-м году запланирован капитальный ремонт более 2 тысяч многоквартирных домов. Чтобы избежать работы с недобросовестными подрядчиками, со следующего года контракты на проведение капремонта будут заключаться сроком на один год.

Также в ходе заседания в состав фракции «Единая Россия» в Мособлдуме включили Игоря Власова, которому накануне решением Избиркома Московской области был передан вакантный мандат депутата. Парламентарий будет работать в округах Истра и Красногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.