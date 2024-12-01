Модернизация котельной в Подмосковье увеличила ее мощность в 3 раза

Мощность котельной в Домодедове увеличили почти в 3 раза, она снабжает теплом около 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе округа.

Решение о модернизации было обусловлено серьезной изношенностью оборудования, нехваткой мощности и необходимостью отказаться от аренды устаревшей котельной, построенной еще в 1965 году.

Старое здание не могло вместить современное оборудование, было принято решение построить новую модульную котельную на участке Каширского шоссе в мкрн Северный. Были также реконструированы прилегающие участки тепловых сетей, подключенные к тепловой камере на Каширском шоссе, что обеспечило стабильную работу и возможность переключения нагрузки с соседних котельных.

После завершения строительно-монтажных работ и оформления всех документов котельная «Орел» была введена в эксплуатацию. Теперь она охватывает потребности более 6 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.