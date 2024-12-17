сегодня в 17:45

Модернизация котельной в округе Подмосковья завершится в 2026 году

В городском округе Фрязино реконструируют котельную № 13. Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Запланированы выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, работы по реконструкции и поставке необходимого оборудования.

Котельная № 13 находится по адресу: Московская область, г. о. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 45 (в т. ч. ПИР). Установленная тепловая мощность до реконструкции — 35,35 МВт (30,4 Гкал/ч). Мощность котельной после реконструкции должна составлять не менее 49,5 МВт (42,57 Гкал/ч).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят средства, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы, добавил он.