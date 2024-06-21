Модернизация коммунальной инфраструктуры в Павловском Посаде коснется 36 тыс человек

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в Электростали Открытую трибуну на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», обсудили в том числе и инфраструктуру городского округа Павловский Посад. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как напомнил председатель профильного Комитета Мособлдумы Игорь Коханый, текущей зимой в ряде городских округов возникли аварийные ситуации, некоторые жители на время остались без тепла и горячей воды.

«Чтобы исключить такие случаи, в Московской области ведется масштабная работа по строительству и ремонту котельных и теплосетей. Сейчас задача депутатов — контролировать выполнение работ, а также встречаться с жителями и рассказывать всю необходимую информацию. Важно, чтобы люди знали, когда начнутся работы, что будет сделано, и когда они завершатся. Один из форматов общения — как раз открытая трибуна», — рассказал парламентарий.

Игорь Коханый отметил, что это уже пятая Открытая трибуна. В этот раз звучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Богородский, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Электросталь.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в Павловском Посадев текущем году планируется заменить 4 км тепловых сетей на ул. Городковская, д. Ефимово, ул. Комсомольская, ул. Белинского, ул. Урицкого, ул. Кооперативная, ул. Кирова, ул. Ленина. Также планируют капитально отремонтировать теплосети в большом железнодорожном проезде.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 9 тыс. человек.

Также запланировано:

Реконструкция водопроводных сетей ул. Сенная-Вачевская;

Реконструкция водопроводных сетей пр. БЖД от котельной до ул. Герцена;

Реконструкция водопроводных сетей ул. Кирова от гор. Парка до ул. Каляева;

Реконструкция водопроводных сетей ул. Карповская - ул. Каляева;

Реконструкция водопроводных сетей ул. Карповская - ул. Павловская;

Реконструкция ВЗУ №1 ул. Л. Толстого д.16;

Реконструкция Артезианской скважины «ЛМЗ»;

Реконструкция Артезианской скважины «Силон».

В 2025 году планируется строительство 5 котельных в д. Кузнецы, с. Казанское, д. Чисто-Перхурово, д. Алферово, д. Ефимово (планируется включение в ГП).

В 2026 году планируется построить 3 котельных в г. Павловский Посад на ул. Каляево, пер. Интернациональный, д. Ново-Загарье. Капитально отремонтировать котельную в г. павловский Посад на ул. Городковская (планируется включение в ГП). Также будет реконструировано 4 котельных «Южная», «Ново-Носовихинская», п. Корнево-Юдинский, в г. Павловский посад на ул. 1 Мая (планируется включение в ГП).

Всего с 2025 по 2028 годы запланирована реконструкция 16 км тепловых сетей.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 27 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.