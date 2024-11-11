Модернизация более 30 контейнерных площадок завершена в Ленинском округе

В Ленинском городском округе по просьбам жителей обновили территории 33 контейнерных площадок, где были произведены работы по переносу пунктов сбора твердых коммунальных отходов, их ремонту и дополнению баками. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Модернизация системы ЖКХ включает в себя не только новые котельные, замену сетей, обновление пешеходных тропинок и благоустройство дворовых территорий, но и своевременное обновление контейнерных площадок, что требует огромного ресурса, как финансового, так и трудового. Важно, чтобы пункты сбора твердых коммунальных отходов соответствовали всем необходимым современным требованиям. Мы завершили 100% от плана текущего года в соответствии с программой модернизации министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. 26 площадок из 33 оборудовали местами под установку бункеров для крупногабаритных отходов. По остальным адресам обновили конструкции, расширили территории и добавили баки», — приводятся в сообщении слова заместителя главы городского округа Татьяны Каляминой.

В пресс-службе отметили, что работы по модернизации выполнены по у домов № 46 и 13 по проспекту Ленинского Комсомола, у 13-го дома по улице Радужной, у дома № 75 по улице Школьной, на Жуковском проезде вблизи дома № 14, в деревнях Петрушино, Большое Саврасово и по другим адресам.

Еще 25 контейнерных площадок округа будут модернизированы в первом полугодии 2025 года. Мероприятия в рамках государственной региональной программы позволят минимизировать риск возникновения навалов на пунктах накопления ТКО в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.