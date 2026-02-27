Мобильный офис МосОблЕИРЦ приедет в округа Подмосковья в марте

Мобильный офис МосОблЕИРЦ в марте посетит городские и муниципальные округа Подмосковья. Жители смогут передать показания счетчиков, получить копии документов и оплатить счета безналичным способом, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Передвижной офис продолжает работу на территории региона. В нем можно передать показания приборов учета, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить квитанцию банковской картой.

В марте мобильный офис будет работать по следующему графику: 2 марта — Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13 (10.00–15.00); 3 марта — Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 25 (9.30–16.00); 4 марта — Дубна, пл. Космонавтов, д. 1 (10.30–15.00); 5 марта — Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26 (10.00–15.30); 6 и 20 марта — Люберцы, ул. Камова, д. 11/5 (9.30–16.00); 10 марта — Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (10.00–15.00); 11 марта — Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16 (10.00–15.00); 12 марта — Сергиев Посад, п. Загорские Дали, у д. 7А (10.30–15.00); 13 марта — Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22 (9.30–16.00); 16 марта — Красногорск, п. Мечниково, д. 22 (10.30–15.30); 17 марта — Домодедово, д. Добрыниха, д. 7, подъезд 1 (10.00–15.00); 18 марта — Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (10.30–15.00); 19 марта — Ступино, рп. Михнево, ул. Московская, д. 5 (10.30–15.30); 23 марта — Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22 (10.30–15.30); 24 и 26 марта — Сергиев Посад (п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2; п. НИИРП, площадь перед проходной) с 10.30 до 15.00; 25 марта — Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 25 (9.30–16.00); 27 марта — Видное, Южный бульвар, д. 5 (9.30–16.00); 30 марта — Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (10.00–15.30); 31 марта — Люберцы, пгт Красково, Егорьевское шоссе, д. 4, стр. 2 (9.30–16.00).

Выездной формат работы организован для удобства жителей, чтобы получить необходимые услуги без посещения стационарных офисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.