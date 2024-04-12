Мобильное приложение «Мособлгаза» используют 800 тыс жителей Подмосковья

«Личным кабинетом» «Мособлгаза» в мобильном приложении пользуются 800 тыс. абонентов Московской области, из которых 60% используют его на Android и 40% — на IOS, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Среди наиболее популярных услуг — подача заявки на подключение газа, ремонт и замена газового оборудования, поверка приборов учета. В топ-5 услуг мобильного приложения вошла оплата газоснабжения. Всего доступны 28 услуг.

В мобильное приложение также интегрирована система «Безопасный дом», которая состоит из датчиков контроля загазованности и GSM-модуля, предназначенная для автоматического перекрытия газа в случае утечки и вызова аварийной бригады. Абоненты, в домах которых установлена данная система, могут следить за работой устройств в режиме онлайн — через мобильное приложение.

Пользователи особенно отмечают удобство в одновременном управлении несколькими лицевыми счетами: отдельно по каждому можно настроить push-уведомления и подключить автоплатежи.

Мобильное приложение доступно бесплатно для скачивания в AppStore и RuStore.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.